Nördlingen

vor 16 Min.

Hoffen auf 2022: Das ist in Nördlingen geplant

Plus Wieder fällt der traditionelle Neujahrsempfang in Nördlingen wegen der Corona-Pandemie aus. Oberbürgermeister David Wittner hofft auf mehr Normalität in 2022.

Von Martina Bachmann

Auf manche Wiederholungen könnte man getrost verzichten. Zum Beispiel auf die Absage des Neujahrsempfangs im Stadtsaal Klösterle. Der fand - wie schon 2021 - auch 2022 nicht in gewohnter Weise statt. Dabei gehört dieser Festakt zu einem guten Jahresbeginn dazu: Man trifft sich, man ratscht ein bisschen, man wird über die aktuelle Lage der Stadt vom amtierenden OB informiert, Stadtarchivar Wilfried Sponsel hält einen Vortrag. Manches große Problem lässt sich bei solch einer Gelegenheit schnell lösen. Doch wegen der Corona-Pandemie fiel der Festakt auch heuer aus - und so erstaunt ein großer Wunsch von Oberbürgermeister David Wittner nicht.

