Internationales Flair bei Feiertags-Matinee

Dr. Edmund Ratka plaudert auf Meyers Keller über internationale Politik.

Eigentlich wäre er ein willkommener Gast für eines der Salongespräche gewesen, mit denen Jockl Kaiser auf Meyers Keller seit einiger Zeit Furore macht. Doch die Zeit des gebürtigen Nördlingers Dr. Edmund Ratka lässt es nicht zu, „einfach mal so“ für einen schönen Plauderabend in die alte Heimat zu reisen. Arbeitet der junge Polit-Globetrotter doch aktuell für die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, als Leiter des dortigen Auslandsbüros. Zwar hat er im vergangenen Jahr im Reimlinger Schloss geheiratet, doch seitdem wohnt er mit seiner Frau im Westteil der Vier-Millionen-Einwohner-Metropole des Nahen Ostens. Die Zeit über Weihnachten und Neujahr nutzt er, um wieder einmal Heimatluft zu schnuppern und Familie und Freunde zu besuchen.

Gleich danach geht der Flieger nach Amman

„Ich hätte nicht gedacht, dass aus meinen kommunalpolitischen Ambitionen so schnell ein internationales Engagement werden wird“, sagt er. Über das, was er inzwischen erlebt hat, wie es ist, mit der Familie in Amman zu wohnen, was ihn antreibt, was ihn bewegt und was er vermisst, darüber will er bei dieser Feiertagsmatinee an Heilig-Drei-König um 11 Uhr mit Moderator Peter Urban sprechen. Gleich danach ist der Flieger nach Amman schon gebucht, der die kleine Familie wieder zurück in die neue „Übergangsheimat“ bringen wird. (murb)

