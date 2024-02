Jugendlicher ohne Führerschein in Nördlingen auf Moped erwischt

Die Polizei hält in Nördlingen einen Jugendlichen auf einem Mofa an. Dem jungen Mann, der keinen Führerschein hatte, droht eine Anzeige.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist am Dienstag in Nördlingen von der Polizei angehalten worden. Laut Polizeibericht geriet der junge Mann am Abend in der Würzburger Straße in die Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Das Fahrzeug des Jugendlichen wurde sichergestellt – dem 17-Jährigen droht nun eine Anzeige. (AZ)