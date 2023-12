Jugendlicher sticht in Nördlingen mit einem Messer zu

Das Opfer ist erst 17 Jahre alt und war gerade mit einem Freund in der Wemdinger Straße auf dem Heimweg.

Mit einem Messer hat ein Jugendlicher in Nördlingen einem anderen in den Oberschenkel gestochen. Laut Polizeibericht kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 0.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Unterführung in der Wemdinger Straße. Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger waren auf dem Heimweg, als ein Auto vorbeifuhr und ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger ausstiegen. Die beiden Fußgänger wurden geschlagen und dem 17-Jährigen wurde mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen, berichtet die Polizei.

Die beiden Täter flüchteten im Anschluss. Nach ihnen wurde gefahndet, an ihren Adressen konnten sie nicht angetroffen werden. Die beiden Opfer erlitten eine blutige Lippe und die Verletzung am Oberschenkel, sie war nach Angaben der Polizei jedoch nicht schwerer oder lebensbedrohlich. (AZ)