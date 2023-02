Martin Frank in Nördlingen: Der Florian Silbereisen des Kabaretts

Plus Martin Frank steht mit "Einer für alle – Alle für keinen" im Klösterle in Nördlingen. Gerade mit den Kleinigkeiten trifft er den Geschmack seines Publikums.

In seinem inzwischen dritten Soloprogramm sinnierte der selbst ernannte "Bauernbüffel aus dem Bayerischen Wald" gewohnt frech, spitzfindig und manchmal bitterböse über unser teils absurdes Leben auf dieser Erde. Warum er sich aber als Florian Silbereisen des Kabaretts bezeichnet, erschließt sich nicht so recht, denn im Singen ist Martin Frank um Längen besser.