Kartei der Not: Nachhaltige Hilfe in der Region in schwieriger Zeit

Das Hilfswerk unserer Zeitung hat auch in diesem Jahr in Not geratene Menschen und wichtige Projekte unterstützt. Die Corona-Pandemie hat manche Notlage noch verschlimmert.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not – das kann schnell passieren und jeden treffen. Krankheit, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind einige Beispiele dafür. Die Kartei der Not steht als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck (zu der auch die Rieser Nachrichten zählen) und des Allgäuer Zeitungsverlages den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe – rasch, unbürokratisch und nachhaltig.

Durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung von Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

"Kartei der Not: "Handgeld" für schnelle, unbürokratische Hilfe

Die Corona-Pandemie hatte auch in diesem Jahr wieder große Auswirkungen auf bedürftige Menschen und damit die Arbeit vieler sozialer Organisationen, so die Kartei der Not in ihrer Jahresbilanz. Deswegen hat das Hilfswerk das Angebot der sogenannten Corona-Notfallhilfen verlängert und konnte 233 Beratungsstellen im gesamten Verbreitungsgebiet der Kartei der Not mit einer Art Handgeld für schnelle unbürokratische Hilfen unterstützen. Diese kommen besonders dann zum Tragen, wenn den Bedürftigen das Geld für das Nötigste zum Überleben im Alltag fehlt, wie zum Beispiel für Lebensmittel, Windeln für die Kinder, Unterwäsche oder Hygieneartikel. So konnte allein damit in rund 4.500 Fällen schnelle Hilfe geleistet werden.

Corona habe solche Situationen noch schneller hervorgerufen, denn durch Kurzarbeit, den verlorenen Job, Krankheit oder psychische Beeinträchtigung hat sich das Leben vieler Menschen schlagartig verändert. Diese unverschuldeten Notlagen würden nach wie vor viele Bedürftige vor große Herausforderungen stellen. "Mit unseren Hilfen zeigen wir Menschen in Not, dass sie nicht alleine gelassen werden. Und das ist gerade in dieser schwierigen Zeit ein ganz wichtiges und besonderes Signal der Solidarität. Wir sind sehr dankbar über den Zusammenhalt hier in der Region und die Solidarität mit Menschen in unverschuldeten Notlagen", sagt Arnd Hansen, der Geschäftsführer der Kartei der Not im Mutterhaus unserer Zeitung in Augsburg.

Viele Benefizaktionen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden

Beim Spendenaufkommen war auch in diesem Jahr wieder der Ausfall zahlreicher Benefizaktionen, die von Besuchern und Teilnehmern leben, spürbar. Ganz viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zugunsten der Kartei der Not mussten zwar abgesagt werden. Dennoch wurden schnellstmöglich kreative und tolle Spendenaktionen entwickelt, sobald es die Corona-Entwicklungen zuließen. "Auch wenn das Spendenaufkommen an das Ausnahmejahr 2020 nicht herankommt, so haben wir auch dieses Mal durch unseren jährlichen Spendenaufruf per Post und im Journal unserer Zeitung und auch bei den RT1 Weihnachtsträumen wieder viel gute Resonanz erhalten", so Hansen weiter.

Im Verbreitungsgebiet der Rieser Nachrichten konnten im Jahr 2021 32 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 41.200 Euro. 283 Spenden in Höhe von zusammen rund 30.000 Euro gingen in diesem Jahr aus der Region bei unserem Zeitungshilfswerk ein, die höchste von der Hecht & Kloth GmbH. Die Hilfeanfragen kamen in acht Fällen aus Familien mit gesamt 16 betroffenen Kindern. In 15 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen.

Bei den Menschen mit Behinderung hat die Kartei der Not neben der Erholungsmaßnahme den behindertengerechten Umbau von Fahrzeugen bezuschusst. Darüber hinaus ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um zum Beispiel gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können. Auch die für Gesundheit und Hilfsmittel anfallenden Kosten wurden unterstützt.

Hilfswerk der Zeitung unterstützt bei Miete, Energie- und Nebenkosten

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch dieses Jahr wieder um das Wohnen. So half die Kartei der Not 15 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Corona habe diese Notlagen oftmals befeuert, da durch Kurzarbeit oder einen verlorenen Job beispielsweise die Miete oder der Strom nicht mehr bezahlt werden konnten. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In drei Fällen unterstützte unser Hilfswerk akut den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Babybedarf etc..

Wegen der Corona-Krise stattete die Kartei der Not acht Beratungsstellen mit Notfallhilfen aus. Darüber hinaus wurden zwei Projekte der Diakonie Donau-Ries, die aufgrund von Corona entstanden sind, unterstützt: die Essensauslieferung statt Tafel sowie Masken für Bedürftige.

Ein Dankeschön der Kartei der Not an die Spender

Mit einem Dankeschön an alle Spender beschließt Arnd Hansen die Jahresbilanz der Kartei der Not. "Gemeinsam geht’s – so lautet das Motto der Kartei der Not. Als Leserhilfswerk stehen wir dafür, schnell und unbürokratisch Bedürftigen unter die Arme zu greifen. Damit waren wir in den letzten zwei Jahren stark gefordert, denn die Corona-Pandemie hat viele schwierige Lebenssituationen noch weiter verschärft. Glücklicherweise machen viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden diese Hilfen möglich."