Kennzeichen in der Wagga-Wagga-Straße gestohlen

Der unbekannte Täter reißt das Kennzeichen mit der Halterung ab. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi. Zeugen werden gesucht.

Von einem in der Wagga-Wagga-Straße in Nördlingen geparkten schwarzen Audi ist das vordere Kennzeichen gestohlen worden. Der Vorfall soll sich am Samstag in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 10.30 Uhr am Sonntag zugetragen haben. Sogar die Halterung wurde abgerissen. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)