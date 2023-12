Nördlingen

vor 19 Min.

Kindergarten und Krippe werden in Nördlingen deutlich teurer

Die Kitagebühren in Nördlingen steigen ab September 2024 deutlich an.

Plus Bislang mussten Eltern im Regelkindergarten für fünf bis sechs Stunden pro Monat 40 Euro selbst bezahlen. Künftig müssen sie fast das Doppelte überweisen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Leicht gemacht hat sich der Stadtrat diese Entscheidung nicht: Ab September 2024 müssen Eltern deutlich mehr für die Betreuung ihrer Kleinkinder in den Nördlinger Kitas bezahlen. Wer seinen Sohn oder seine Tochter für fünf bis sechs Stunden in einem Regelkindergarten angemeldet hat, musste dafür bislang theoretisch 140 Euro berappen. Wegen des 100-Euro-Zuschusses vom Freistaat wurden aber nur 40 Euro fällig. In Zukunft ist es fast doppelt so viel.

Es war eine ausführliche Debatte am Donnerstagabend im Stadtsaal Klösterle, zur Diskussion standen drei verschiedene Lösungsvorschläge: Die Verwaltung forderte eine generelle Erhöhung der Kita-Gebühren um 25 Prozent. Das befürwortete die CSU zwar, sie setzte sich aber dafür ein, dass die Stadt alle Eltern mit 30 Euro pro Monat und Kind unterstützen sollte. Die SPD wollte gestaffelte Gebühren einführen, abhängig vom Einkommen der Eltern. In einem waren sich alle einig: Auch in Zukunft sollte es einheitliche Kitagebühren in allen Einrichtungen Nördlingens geben, egal ob städtisch oder kirchlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen