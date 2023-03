Kirchenführer gesucht: Mit Gästen zusammen Sankt Georg entdecken

Plus In Nördlingen startet ein neuer Kurs für Kirchenführer. Pfarrer Martin Reiter erklärt, was Interessierte mitbringen sollen - und was sie dafür erwartet.

Pfarrer Martin Reuter ist sich sicher, dass das Angebot der evangelisch-lutherischen Gemeinde Nördlingen, Kirchenführerin oder Kirchenführer in St. Georg zu werden, großen Widerhall erfahren wird: "In Kirchen, vor allem auch in St. Georg, gibt es viel zu entdecken. Viele Menschen habe Freude daran, auch außerhalb der Gottesdienste Kirchenräume kennenzulernen. Doch oft entstehen beim Entdecken dieser Räume zahlreiche Fragen."

Kirchenführungen helfen, diese Fragen zu beantworten. Dabei kommt es häufig zu interessanten Gesprächen und schönen Begegnungen. Einerseits ermöglichen Kirchenführungen Einblicke in die Ausstattung, Architektur und Baugeschichte von St. Georg. Andererseits vermitteln sie auch, welche Glaubensaussagen hinter Kunstwerken stecken und können so Themen des eigenen Lebens berühren. Dieser letzte Satz steht in dem schön gestalteten Flyer, die die Kirchengemeinde Nördlingen zum neuen Ausbildungszyklus gestaltet hat. Darin ist auch zu lesen, dass, wer Kirchenführerin oder Kirchenführer in St. Georg werden will, keine Vorkenntnisse mitzubringen braucht.

Wichtig für Kirchenführer: Interesse an Sankt Georg und Liebe zur Kirche

"Wichtig sind vielmehr Interesse an Sankt Georg und Liebe zur Kirche", sagt Martin Reuter, "und hilfreich sind Mut zur freien Rede und die Fähigkeit, Kontakt zu fremden Menschen knüpfen zu können." Dabei berichtet Pfarrer Reuter aus eigener Erfahrung, wie erfüllend es sein kann, Gäste durch St. Georg zu führen: "Man lernt interessierte und immer interessante Menschen kennen, die einen auch selbst weiter bringen. Oft sind aus simplen Führungen tiefsinnige Gespräche entstanden, die auch bei mir selbst unglaublich inspirierende Spuren hinterlassen haben."

Dieses Phänomen kann auch Petra Kaiser bestätigen, die seit 2016 als Kirchenführern in St. Georg tätig ist und Ähnliches erlebt hat: "Man kann als Kirchenführerin immer auch selbst dazulernen und vor allem bekommt man von den Gästen viel zurück." Storytelling ist das neudeutsche Zauberwort, das auch Pfarrer Reuter benutzt, wenn er meint, was mit Kirchenführung in seinem Sinne gemeint ist: "Es ist nicht das Herunterbeten von Jahreszahlen und Daten, sondern das Vermitteln von Freude am Kulturgut Kirche an sich." Deshalb ist es auch nicht zwingend notwendig, Mitglied der evangelischen Kirche zu sein, um Führungen anbieten zu können: "Wir erwarten lediglich das Ablegen eine Prüfung in Form einer gehaltenen Führung und die Bereitschaft, mindestens zwei Jahre beim Kirchenführerteam mitzuarbeiten."

Acht Einheiten hat der neue Kirchenführerkurs in Nördlingen

In acht Einheiten ist der neue Kirchenführerkurs eingeteilt. Sie finden zwischen dem 12. April und 14. Juni 2023, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, statt. Beim ersten Termin trifft man sich im Kapitelsaal des Dekanats in der Pfarrgasse 5 in Nördlingen. "Niemand muss und soll missionieren", fügt Martin Reuter noch hinzu, nur, rund 180 Führungen im Jahr - sowohl spontan wie lange im Voraus gebucht - müssen bewältigt werden: "… und da wünschen wir uns Menschen, die das mit Herzblut machen." Sie werden in allem unterstützt, das verspricht Pfarrer Reuter und Petra Kaiser bestätigt das: "Wir haben einen digitalen Dienstplan, in den sich jeder nach seinen Bedürfnissen eintragen kann. Wir haben Teamtreffen, entwickeln gemeinsam Projekte und pflegen einen regen Austausch untereinander." Und der Stoff wird niemals ausgehen, meint Pfarrer Reuter: "Es bleibt noch viel Neues zu entdecken hier in St. Georg."

Mehr Infos gibt es unter www.kirchengemeinde-noerdlingen.de, wo man sich online anmelden beziehungsweise den entsprechenden Ordner herunterladen kann.