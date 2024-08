Klimacamp verstößt gegen Auflagen: Banner am Bahnhof angebracht

In der Nacht auf Donnerstag haben die Aktivisten des Klimacamps in Nördlingen ein Banner am Bahnhofsgebäude in Nördlingen angebracht. Das Banner mit der Aufschrift „Hesselbergbahn jetzt“ platzierten sie direkt über der Eingangstür vom Bürgerservice des Landratsamtes Donau-Ries. Die verantwortlichen Personen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bayerische Versammlungsrecht, wie die Polizei berichtet. Es sei ihnen nicht gestattet, außerhalb des Klimacamps Werbematerial anzubringen.

Das Klimacamp selbst gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Anbindung Nördlingens an die Hesselbergbahn einsetzen. „Die Aktion war nicht vorab mit der Ordnungsbehörde abgestimmt“, heißt es. Die Reaktivierung der Hesselbergbahn sei ein wichtiger Schritt, um den Menschen in Nördlingen eine klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen. (AZ)