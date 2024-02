Körperverletzung in Nördlingen: Mann wird im Krankenhaus behandelt

Zwei Männer geraten am Sonntag in Nördlingen aneinander, Passanten müssen die zwei Personen trennen. Die Polizei ermittelt noch weiter.

Zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren sind am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Augsburger Straße in Nördlingen aneinander geraten. Der 24-Jährige soll den 27-Jährigen wohl mehrfach mit Schimpfwörtern beleidigt haben, es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, wie die Polizei berichtet. Die Kontrahenten konnten schließlich durch Passanten getrennt werden, welche dann die Beamten alarmierten. Beide Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 27-Jährige musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Da beide Männer laut Polizeibericht der deutschen Sprache nicht mächtig sind, konnte der genaue Sachverhalt zunächst nicht geklärt werden. Weitere Ermittlungen folgen. (AZ)