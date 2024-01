Versuchter Mord? Kripo nimmt Mann in Nördlingen fest

Ein Polizeieinsatz hat am Mittwochabend in Nördlingen stattgefunden. Nach Angaben der Polizei wird einem 46-Jährigem unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch einen Einsatz in Nördlingen durchgeführt. Das bestätigt Kripo-Chef Michael Lechner am Donnerstagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kriminalpolizei habe diesen Einsatz gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Nördlingen durchgeführt. "Es gab eine vorläufige Festnahme", so Lechner.

In einer Pressemitteilung gaben das Polizeipräsidium Schwaben Nord und die Staatsanwaltschaft am Nachmittag weitere Details bekannt. Demnach wurde ein 26-Jähriger von einem 46-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer angegriffen, wie der Polizei gegen 16.30 Uhr mitgeteilt wurde. Nach dem Angriff habe es noch eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, im Anschluss flüchtete der 46-Jährige, so die Beamten. Der 26-Jährige habe sich schließlich in einem Nachbarhaus in Sicherheit bringen können. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.

46-Jährigem wird versuchter Mord in Nördlingen vorgeworfen

Einsatzkräfte nahmen den 46-Jährigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an seiner Wohnung vorläufig fest, heißt es in der Mitteilung. Der Mann selbst sei im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung mit dem 26-Jährigen offenbar leicht verletzt worden. Der 46-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug, so die Beamten.

Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer. Die näheren Hintergründe der Tat seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei Dillingen unmittelbar nach der Tat aufgenommen habe. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, sagte der Leiter der Dillinger Kriminalpolizei im Gespräch mit unserer Redaktion. (jltr/AZ)

