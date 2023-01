Kutzschbach Electronic erweitert Führungsteam

Die langjährigen Mitarbeiter Andreas Fischer und Tobias Schiffelholz werden Prokuristen, Ralf Lindner wird kaufmännischer Leiter.

Als Spezialisten in den Bereichen Vertrieb, Technik und Finanzen haben Andreas Fischer, Tobias Schiffelholz und Ralf Lindner wesentlich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen. Die Erteilung der Prokuren und Ernennung zum kaufmännischen Leiter erfolge als Zeichen der Anerkennung ihrer Leistungen und aufgrund ihrer hohen Identifikation mit dem Unternehmen, teilt Kutzschbach Electronic am Montag mit.

Unternehmen soll langfristig weiterentwickelt werden

"Mit der Aufnahme der beiden Prokuristen und des kaufmännischen Leiters stärken wir unser Führungsteam und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sowie langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens", wird Frank Kutzschbach zitiert, bisheriger Geschäftsführer der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG.

Andreas Fischer arbeitet der Mitteilung zufolge bereits seit 24 Jahren im Vertrieb des Unternehmens. 2010 übernahm er die Vertriebsleitung des IT-Systemhauses. Seit 2021 leitet er den Gesamtvertrieb der Kutzschbach Electronic.

Tobias Schiffelholz begann seinen Werdegang bei Kutzschbach Electronic im Jahr 2007, als er dort seine Facharbeit über Nagios, eine Software zum Service-Monitoring komplexer IT-Infrastrukturen, für die Technikerschule schrieb. 2008 nahm er seine Tätigkeit als Systemtechniker im Haus auf. Seit 2012 leitet er den Bereich Technik bei Kutzschbach Electronic.

Ralf Lindner ist seit 2021 als Bilanzbuchhalter im Unternehmen tätig und nun auch kaufmännischer Leiter bei Kutzschbach Electronic.

Kutzschbach hat in Nördlingen, Augsburg und Ulm rund 80 Mitarbeitende

Die Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG ist ein IT-Lösungsanbieter für den Mittelstand mit Sitz in Nördlingen und einem Technikstützpunkt in der Region Augsburg. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet Hand in Hand mit dem 2017 gegründeten Unternehmen Kutzschbach Innovations. Gemeinsam bieten die beiden Kutzschbach-Unternehmen ein breites Portfolio an ganzheitlichen IT-Konzepten im geografischen Dreieck Nördlingen, Augsburg und Ulm. Die Firmengründung wird auf das Jahr 1981 datiert, als Frank Kutzschbach mit einem Dreimannbetrieb begonnen hat, das Unternehmen aufzubauen. (AZ)