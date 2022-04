Landwirtschaftsschule: Wie Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft aussehen kann

In der Landwirtschaftsschule in Nördlingen wurde der modernisierte Hausarbeitsraum eingeweiht. Der könnte als Anreiz für zukünftige Studierende dienen.

Der Fachbereich Hauswirtschaft der Staatlichen Landwirtschaftsschule Nördlingen hat ein neues Schmuckstück: Die Modernisierung und Neugestaltung der Fachräume ist nach zwei Jahren Planung und drei Monaten Bau endlich abgeschlossen. Der alte Hausarbeitsraum sei nicht mehr praxisnah gewesen, sagt Fachlehrerin Edith Auchter, mit dem neu gestalteten Raum möchte man nun vor allem eines: Anwärterinnen von der Erwachsenenbildung an der Teilzeitschule überzeugen.

Die braucht es nämlich dringend: Früher war die Suche nach neuen, wissbegierigen Menschen nie ein Problem gewesen, es gab sogar Wartelisten. Heute sieht das anders aus, mindestens 16 Studierende braucht es, um das Bildungsangebot weiter fortführen zu können und nicht "wegrationalisiert" zu werden, wie es eine der Fachlehrerinnen ausdrückt.

Landwirtschaftsschule freut sich über männliche Teilnehmer

"Wir sind offen für alle", sagt Schulleiterin Brigitte Steinle zwar, in der Vergangenheit handelte es sich aber vorrangig um Frauen, die das Angebot der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung wahrnahmen. Einen männlichen Studierenden habe es aber in den vergangenen Jahren gegeben, sagt Steinle: "Das war eine Bereicherung für alle."

In der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Nördlingen wurde der modernisierte Hausarbeitsraum präsentiert. Foto: Dominik Durner

Für mögliche Anwärterinnen und Anwärter gibt es am Donnerstag, 28. April, um 9.30 Uhr eine erste Informationsveranstaltung für das neue Semester. Das beginnt ab September und löst somit den aktuellen Jahrgang 2020-22 ab. Der einsemestrige Studiengang ist offen für alle, von Jung bis Alt, kostet für die Studierenden nichts – außer der Anschaffung von Materialien – und dauert zwei Jahre, weil sich die Studierenden nur einmal die Woche mittwochs in der Schule einfinden. Insgesamt 660 Unterrichtsstunden absolvieren sie dann in diesem Zeitraum.

Von anfangs 16 Schülerinnen steuern momentan noch 13 auf ihren Abschluss zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung in diesem Jahr zu. Wer möchte, kann danach extern noch eine Prüfung für den Abschluss zur Hauswirtschafterin anschließen. Eine der aktuellen Studierenden ist Carmen Schweinstetter. Sie schwärmt von der Schule und ihren Kommilitoninnen: "Wir lernen unglaublich viele Tipps und Tricks, und es gibt einen großartigen Zusammenhalt untereinander."

Am 28. April um 9.30 Uhr gibt es eine Infoveranstaltung für Interessierte

Das Bildungsangebot im Fachbereich Hauswirtschaft schaffe laut Schulleiterin Steinle die Voraussetzungen für nachhaltiges hauswirtschaftliches Handeln. Die praxisnahe Umsetzung von Nachhaltigkeit wird bei der Einweihung des modernisierten Hausarbeitsraumes in zweierlei Hinsicht deutlich: Eine kleine Ausstellung zeigt, was aus kaputten oder abgenutzten Textilien noch herausgeholt werden kann: Alte Handtücher können etwa in Kosmetikpads verwandelt, Tischdecken zu Taschen oder Kissen umgenäht und die Löcher in kaputten Hosen entweder kreativ bedeckt oder mit Stoff wieder zugenäht werden. All das sind auch Lehrinhalte im Fachbereich Hauswirtschaft.

Genauso übrigens wie die andere praxisnahe Umsetzung von Nachhaltigkeit, die am Tag der Neueröffnung präsentiert wird: Unter Leitung von Sonja Fäustlin halfen fünf aktuelle Studierende mit, das Thema Resteverwertung auf die Spitze zu treiben. "Nachhaltigkeit in der Küche bedeutet auch Saisonalität und Wiederverwertung", sagt Fäustlin und präsentiert eine Reihe an Schmankerln, die nach der Führung durch die Ausstellung und den modernisierten Fachraum als Imbiss aufwarten. Nebst allerlei Kleinigkeiten wurden etwa Kuchenreste oder alte Kekse in einem Triffle oder als Cake Pops wiederverwertet, Nudeln vom Vortag mit allerlei weiteren "Resten" als Nudelsalat aufbereitet oder überreife Bananen in Bananenbroten eingebacken.

Der alte Hausarbeitsraum war nicht nur veraltet, sondern auch nicht annähernd praxisnah. Foto: Staatliche Landwirtschaftsschule Nördlingen

Neben dem Aufzeigen einfachster Möglichkeiten, den Alltag nachhaltiger zu gestalten, führen die anwesenden Verantwortungsträger aber natürlich auch durch den modernisierten Hausarbeitsraum. Dort werden in einer weiteren kleinen Ausstellung nicht nur die Unterschiede von Marken- zu No-Name-Waschmitteln, flüssigem zu pulverförmigem Waschmittel und Konzentrat versus Jumbopackung beleuchtet; auch die neuen Arbeitsflächen werden vorgestellt. Die erinnern nicht mehr auch nur im Ansatz an die veralteten und nicht auch nur annähernd praxisnahen Vorgänger. Nur zwei Dinge fehlen in diesem Raum noch: ein Waschbecken am Lehrplatz, sowie die Studierenden, die etwas über Hauswirtschaft lernen wollen.