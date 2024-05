Lkw-Fahrer fährt Verkaufsstand an und flüchtet

Ein Lkw hat einen Verkaufsstand einer Metzgerei in der Nördlinger Fußgängerzone angefahren und ist geflüchtet. Die Inhaberin konnte sich das Kennzeichen notieren.

Einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro hat ein anliefernder Lkw-Fahrer an einem Verkaufsstand in der Nördlinger Fußgängerzone verursacht.

Wie die Polizei berichtet, befuhr dieser am Freitagmorgen die Fußgängerzone in Richtung Kriegerbrunnen. Als dieser an der dortigen Metzgerei vorbeifuhr, nahm die Inhaberin einen Knall wahr.

Als sie nachsah, bemerkte sie einen Schaden an der Dachrinne des Verkaufsstandes. Sie notierte sich noch das Kennzeichen des Lkw, konnte ihn jedoch in der näheren Umgebung nicht mehr antreffen.

Über die Halterfirma wurde der Verursacher schließlich ermittelt. (AZ)