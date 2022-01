Mann beschädigt Pkw, erinnert sich aber nicht mehr an Kennzeichen

Ein Mann meldet eine Beschädigung erst später bei der Polizei. Jetzt wird der Geschädigte gesucht.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 10 Uhr am Brettermarkt einen Pkw beschädigt. Beim Einparken stieß er gegen die hintere rechte Tür eines auf dem Parkplatz am Brettermarkt geparkten Autos, so die Polizei.

Der Mann meldete den Unfall erst später und könne sich nicht mehr an das Kennzeichen des beschädigten Pkw erinnern. Der Fahrzeugbesitzer, dessen Tür beschädigt wurde, wird gebeten sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)