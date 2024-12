Mann kann an roter Ampel nicht mehr bremsen

Am Dienstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 29 zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 51-jährige Frau kurz vor 07.00 Uhr von Pflaumloch in Richtung Nördlingen unterwegs, um an der Ampelanlage zur Abzweigung nach Wallerstein links abzubiegen. Da die Ampel auf Rot stand, hielt sie ordnungsgemäß an. Ein hinter ihr fahrender 70-jähriger Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

