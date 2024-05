Mann klebt billigeres Etikett auf teures Produkt und will es kaufen

Der 52-Jährige versuchte, in einem Laden ein teureres Produkt als deutlich preisgünstiger auszugeben. Er erhält Hausverbot.

Mit einem einfachen Trick hat ein Mann in Nördlingen versucht, sich eine Powerstation billiger anzueignen als vorgesehen. Wie die Polizei meldete, klebte der 52-Jährige ein deutlich preiswerteres Preisetikett auf die Verpackung einer Powerstation im Wert von 1800 Euro und zahlte dies an der Kasse eines Ladens in Nördlingen. Die aufmerksame Kassiererin bemerkte den Betrugsversuch und informierte sofort die Polizei. Der Mann erhielt eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)