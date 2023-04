Matze Knop in Nördlingen: Ein Comedian reinsten Wassers

Comedian Matze Knop präsentiert im Klösterle in Nördlingen sein Programm "Mut zur Lücke". Bei seinen Parodien schlüpft er im Stadtsaal in ungezählte Rollen.

Wie schafft man es, fast alle prägenden Trainer des FC Bayern München gleichzeitig auf einer Bühne zu versammeln - von Jupp Heynckes bis Felix Magath, von Pep Guardiola bis zum "Tulpengeneral Louis van Gaal", von Wutredner Giovanni Trapattoni bis zum "Kaiser" Franz Beckenbauer? Antwort: Gar nicht – außer man ist Matze Knop und in der Lage, diese und viele andere Personen trefflich nachzuahmen. Eine Kostprobe seiner parodistischen Fähigkeiten gab der Comedian bei seinem Auftritt im Nördlinger Stadtsaal Klösterle, wo er den knapp 200 Besuchern sein aktuelles Programm "Mut zur Lücke" präsentierte.

Matze Knop schlüpft in Nördlingen in eine Vielzahl von Rollen

Im Verlauf seiner knapp zweistündigen Show schlüpft Matze Knop in eine Vielzahl von Rollen. So rappt er zunächst als Capital Bra über die Bühne, um unmittelbar danach mit "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten" den Schlagerstar Tony Marschall zu intonieren. Dazwischen schwadroniert er in lockerem Plauderton über seine Heimatstadt Lippstadt ("eine einzige WhatsApp-Gruppe"), über den Gender-Wahnsinn ("Winnetou und Winnetussen"), über Political Correctness ("Schnitzel ohne festen Wohnsitz") und über das Bio-Pausenbrot im Kindergarten, das von der "Frühstücksdoseninhaltsvorschlagsgruppe" ausgewählt wurde.

Dazwischen gibt es diverse Einspieler auf der großen Videowand, deren Protagonisten natürlich auch vom Verwandlungskünstler Knop dargestellt werden: Als Dieter Bohlen trällert er eine Schnulze aus dem sonnigen "Malle", als Oliver Kahn plädiert er kehlig für den "Mut zur Macke", als "Scheich Machreibach" stellt er sein Prunk-Domizil in Katar vor und schließlich outet er sich als "Halbbruder" von Flippers-Sänger Olaf Malolepski.

Als Dieter Bohlen trällert er eine Schnulze aus dem sonnigen "Malle", als Oliver Kahn plädiert er kehlig für den "Mut zur Macke". Foto: Toni Kutscherauer

Ein Markenzeichen des Schnellsprechers ist die intensive Kommunikation mit dem Publikum. Flugs werden die Bayern-Fans Robin und Michael geoutet ("ihr habt euch also für die Langeweile entschieden"), bevor die anwesenden Rentner aufs Korn genommen werden oder ein Besucher nach seinem Salamander-Tattoo befragt wird. Mehrmals begibt sich Knop zwischen die Reihen und spricht einzelne Besucher sehr direkt an, zieht jedoch geschickt zurück, wenn es verletzend oder peinlich werden könnte.

Cristiano Ronaldo erhält ein "Transfer-Angebot" des SV Grosselfingen

Gleich nach der Pause wird die Kartenbox ausgewertet, in der die Zuschauer ihre Wunsch-Parodien einwerfen konnten. Und so lässt Matze Knop Cristiano Ronaldo ein "Transfer-Angebot des SV Grosselfingen" ablehnen, ehe Luca Toni, Jogi Löw, Rainer Calmund, Boris Becker, Herbert Grönemeyer und Jürgen Klinsmann ("hat früher den Willi aus der Biene Maja synchronisiert") zu Wort kommen. Bei den Gesangsparodien erlaubt sich der Komiker freche Titel-Abwandlungen: Aus "Howie" Carpendales "Ti amo" wird "Fi-ga-ro" und Roland Kaisers "Warum hast du nicht nein gesagt?" mutiert zu "Ob ich noch einen Wein vertrag‘?".

Matze Knop trat in Nördlingen auf. Foto: Anton Kutscherauer

Er ist ein Comedian reinsten Wassers, dieser Matze Knop – wortgewandt, spontan und schlagfertig. Zwar ist nicht jede Nummer ein Brüller und manche Witze geraten arg flach oder touchieren die Gürtellinie. Doch der sympathische Spaßvogel schießt nie übers Ziel hinaus, behandelt sein Publikum trotz aller Gaudi mit Respekt und führt dieses gekonnt und souverän durch die Show. So erleben die Besucher einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend und belohnen den Künstler am Ende mit geschwenkten Handy-Taschenlampen und reichlich Applaus. Zum Dank lässt dieser in der Zugabe den Kult-Prolo "Super-Richie" aufmarschieren, ehe er die Zuschauer mit dem Ballermann-Mitgröl-Song "Jutta – Laylas Mutter" auf den Heimweg schickt.