Mitgliederanstieg: „Gewerkschaften sind wieder stark“

Die Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Schwaben spricht in Nördlingen. Zwei Familienunternehmen wurden erstmals in ihrer Firmengeschichte bestreikt.

Die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv zu den rechtsextremen Ausweisungsplänen von Millionen Menschen aus Deutschland waren auch ein zentrales Thema beim Neujahrsempfang des Kreisverbands Donau-Ries des Deutschen Gewerkschaftsbunds in der Alten Schranne am Samstagabend. Josef Higler vom DGB-Ortsverband Nördlingen begrüßte die rund 60 Gäste: Mandatsträger aus dem Stadtrat, Kreis- und Bundestag, Gewerkschafter, Betriebs- und Personalräte, Vertreter karitativer Einrichtungen und der evangelischen Kirche.

Hauptrednerin war Laura Schimmel, Geschäftsführerin der NGG Schwaben (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten). Sie berichtete von Verhandlungserfolgen und aktuellen Arbeitskämpfen: Bei der Brauerei Oettinger wurde vergangenes Jahr erstmalig gestreikt, mehrere Brauerei-Beschäftige kamen in einheitlichen Pullovern zum Empfang. Die NGG hatte 2023 in Verhandlungen mit den bayerischen Brauern eine Entgelt-Erhöhung in zwei Stufen um insgesamt 11,7 Prozent erzielt, bei 24 Monaten Laufzeit, sowie eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3000 Euro.

NGG kämpft erfolgreich gegen Werkarbeitsverträge

Die Back-Kette Ihle bestreikte die NGG erst vergangene Woche am Produktionsstandort Friedberg mehrere Stunden lang, einschließlich der Bereiche Transport und Logistik. Auch bei Ihle sei es der erste Streik in der über hundertjährigen Geschichte des Familienunternehmens gewesen, sagte die Gewerkschafterin. Ein Ergebnis gibt es für das Bäckerhandwerk noch nicht, die NGG fordert 380 Euro mehr, die Bäcker-Innung Bayern bietet 120 Euro an. Bei einer Inflation von 5,9 Prozent im Jahr 2023 hätten die Beschäftigten damit unter dem Strich ein Minus. NGG bestreikte auch die Produktion des Backwarenherstellers Edna in Zusmarshausen. In der Milchindustrie erreichte die NGG für Molkerei-Beschäftigte ein monatliches Plus von 310 Euro sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 1800 Euro.

In der Fleischindustrie, sagte Schimmel, sei lange Zeit von den Missständen weggeschaut worden. Die Gewerkschaft sei dort nicht hineingekommen. Viele Migranten mit Werkarbeitsverträgen seien zu den Betrieben „hergekarrt“ worden und in Mehrbett-Zimmern zu sechst oder siebt „gehalten“ worden, wofür ihnen 300 bis 400 Euro vom Lohn abgezogen wurden. Die Gewerkschaft habe erfolgreich für die Abschaffung von Werkarbeitsverträgen („moderne Leibeigenschaft“) gekämpft. In der Folge habe das Fleischunternehmen Vion in Buchloe seine rumänischen Werkvertragsarbeiter einstellen müssen, die die Hälfte der Mitarbeiter ausmachten. Die deutsche Stammbelegschaft und der mehrheitlich deutsche Betriebsrat hätten dort verstanden: Wenn sie etwas verbessern und den Arbeitskampf gewinnen wollten, gehe das nur gemeinsam mit den Kollegen aus den anderen Ländern. Schimmel machte deutlich, dass Gewerkschaften sich gegen Ausländerfeindlichkeit stellen und sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen.

Laura Schimmel sieht in den Gewerkschaften die stärkste Kraft im Land. Foto: Matthias Link

Gewerkschaften verzeichnen Mitgliederplus

Schimmel erinnerte auch an den Generalstreik 1920, bei dem zwölf Millionen Arbeiter streikten und so den faschistischen Kapp-Putsch verhinderten. Freikorpssoldaten hatten 1920 unter der Führung des Generals Walther von Lüttwitz und des Politikers Wolfgang Kapp versucht, die demokratisch gewählte Regierung abzusetzen und die Weimarer Republik zu beseitigen.

Lesen Sie dazu auch

Auch mit Blick auf das Heute kam Schimmel zu dem Fazit, dass Gewerkschaften die stärkste Kraft im Land seien. Denn sie organisierten die Menschen, die die Wertschöpfung betreiben. Rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland sind in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt, wobei es deutliche Unterschiede zwischen den Branchen gibt. Verdi habe so viele Mitglieder wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die NGG habe in Schwaben im zweistelligen Bereich Mitglieder hinzugewonnen. „Gewerkschaften sind wieder stark“, so Schimmel.

Gewerkschaften wichtig für soziale Gerechtigkeit

Josef Higler und der DGB-Kreisverbandsvorsitzende Wolfgang Peitzsch gingen beide in ihrem Jahresrückblick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf die Selbstverteidigung Israels gegen die Terrororganisation Hamas ein. Peitzsch rief angesichts der enthüllten Ausweisungspläne zu einem geschlossenen Vorgehen gegen Rechtsextremismus auf: „Es geht um den Erhalt unserer Demokratie!“ Das jüngst beschlossene neue Staatsbürgerschaftsgesetz begrüßte er. Rita Ortler (SPD) überbrachte in Stellvertretung für den Oberbürgermeister und Erwin Seiler (PWG) für den Landrat gute Wünsche für das neue Gewerkschaftsjahr. Beide unterstrichen die Bedeutung der Gewerkschaften für eine sozial gerechte Gesellschaft.