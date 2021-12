Nördlingen

Müll wird illegal entsorgt - doch manche Verursacher werden erwischt

Plus Eine Firma, die für den AWV den Müll an Container-Plätzen entsorgt, beschwert sich über illegal entsorgten Abfall. Was die Nördlinger Polizei unternimmt.

Ein zerlegter Schrank, Beutel mit Hausmüll oder gar Essensreste - Nico Jilka und seine Mitarbeiter haben schon vielen illegal abgestellten Müll gefunden, wie der Geschäftsführer der Firma Jilka Wertstoffe erzählt. Die säubert im Auftrag des AWV Nordschwaben die Plätze mit den Containern. "Es gibt mittlerweile ein riesiges Müll-Problem", sagt Jilka. Doch der Polizei gelingt es, manche der Verursacher zu schnappen.

