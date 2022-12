Nördlingen/München

12:00 Uhr

Uli Großmann bekommt das Bundesverdienstkreuz

Uli Großmann (rechts) hat vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen.

Plus Uli Großmann war 1961 der erste Kochlehrling im Kreis Donauwörth. Er hat nicht nur den Club der Köche mitbegründet. Über einen begeisterten Koch im Unruhestand.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Rein theoretisch könnte Uli Großmann das schöne Nichtstun genießen. Jahrzehntelang hat er in Küchen geschuftet, Lehrlinge ausgebildet, sich ehrenamtlich engagiert. Doch das schöne Nichtstun ist eben nichts für den 75-Jährigen. Er ist lieber auf Achse: für den Geopark Ries kulinarisch, für die Volkshochschule als Prüfer und natürlich für den Club der Köche. Seit 42 Jahren ist Großmann der Vorsitzende dieses Vereins, den er mitbegründet hat. Für seine herausragende Verdienste in den Feldern Gastronomie, Ernährung und Nachwuchsförderung ist der Nördlinger jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen