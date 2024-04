"Musical meets Circus": Eine spektakuläre Fusion verzaubert in Nördlingen

Ein Abend, der die Grenzen zwischen Musical und Zirkus verschwimmen lässt: Wie eine Show voller Gesang, Tanz und Akrobatik 400 Zuschauer begeistert.

Auf den ersten Blick scheinen die Genres Musical und Zirkus nicht allzu viel miteinander zu tun zu haben. Doch der farbenfrohe und mitreißende Abend mit dem Programmtitel „Musical meets Circus“ bewies das Gegenteil und begeisterte die rund 400 Besucher im fast vollbesetzten Nördlinger Klösterle.

Schon die Vorstellung des zehnköpfigen Ensembles deutete darauf hin, dass hier Künstlerinnen und Künstler der verschiedensten Richtungen ihre individuellen Stärken einbringen, wobei zunächst die Sparte Musical den Ton setzte: Die stimmgewaltige Sängerin Maike Katrin Merkel startete mit „Never Enough“ aus „The Greatest Showman“, gefolgt von „Supercalifragilisticexpialigetisch“ aus „Mary Poppins“. Das anschließende Titelthema aus „Fluch der Karibik“ intonierte Chris Schäfer virtuos auf der Violine.

41 Bilder So sah die spektakuläre Show von "Musical meets Circus" aus Foto: Anton Kutscherauer

"Musical meets Circus" zeigt Luftakrobatik

Im Wechsel zu den Musical-Szenen wurden artistische Nummern geboten, gesangstechnisch oder instrumental unterlegt mit bekannten Melodien. Zur eleganten Schlangenartistik von zur staunenswerten Luftakrobatik von Lina Ritters gab es Phil Collins‘ „In The Air Tonight“ und Adeles „Skyfall“ zu hören, bevor der anmutige Tanz der „Lichtschmetterlinge“ von Pinks „A Million Dreams“ begleitet wurde. Mit einem wilden und bunten Medley („Diamonds Are Forever“, „Material Girl“) zur Broadway-Version von „Moulin Rouge“ endete der erste Teil.

Der temporeiche Mix aus Gesang, Tanz, Varieté und Akrobatik setzte sich auch nach der Pause unvermindert fort – ein wahres Fest für Augen und Ohren. Zunächst gab es eine ganze Staffel von „Queen“-Hits: Dem Geigenstück „Who Wants To Live Forever?“ folgte „Killer Queen“, ehe Solo-Sänger Zoltan Tombor inbrünstig „I Wanna Break Free“ vortrug. Und bei „We Will Rock You“ klatschte und stampfte das Publikum schon fleißig mit.

Abwechslungsreiche Show wird in Nördlingen gezeigt

Alle Darsteller boten mit Leidenschaft und Hingabe ihr Können auf: Ein Percussion-Quartett in selbst entwickelten LED-Kostümen trommelte zu futuristischem Drum and Bass-Sound, Sonja Golubkowa balancierte am leuchtenden Aerial-Ring, Dominik Halamek zeigte einen pantomimischen Tanz, Anastasiia Potorochenko schwebte auf Tüchern hoch über der Bühne und Francesco Mazzone präsentierte eine Handstand-Nummer, die jedem Spitzenturner zur Ehre gereicht hätte. Dazwischen wurden im Chor stimmungsvolle Lieder wie John Lennons „Imagine“ oder der Musical-Hit „From Now On“ gesungen.

Das Publikum im Klösterle erlebte mit „Musical meets Circus“ eine fulminante und abwechslungsreiche Show mit zahlreichen Höhepunkten, die Ensemble-Chef Dominik Halamek mit viel Herzblut („mein Baby“) konzipiert, organisiert und choreografiert hat. Zum großen Finale startete die famose Truppe nochmals richtig durch. Beim Moulin Rouge-Hit „Lady Marmalade“ gab es erotische Kostüme und ausdrucksstarke Tanzeinlagen (Stefanie Kitty Bloch, Simon Gunnarson) zu sehen, denen ein furioses Medley aus „Sister-Act“ („I Will Follow Him“) folgte. Beim abschließenden „Pround Mary“ aus dem Musical „TINA“ gab es dann kein Halten mehr: Die Darsteller verließen die Bühne, tanzten und sprangen durch den Saal. Die begeisterten Zuschauer hatten sich längst von den Sitzen erhoben und feierten und die Künstler zum Abschied lautstark und ausgiebig.