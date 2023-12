Nördlingen

13:25 Uhr

Millimeterarbeit für die tonnenschwere neue Brücke am Krankenhaus

Plus Seit Ende Juni steht die Baustelle auf Höhe des Nördlinger Krankenhauses – nun wurde die neue Brücke geliefert. Wie die fertige Stahlkonstruktion eingesetzt wurde.

Von Nicolas Friese

Über Nacht war sie gekommen, die Brücke. Auf einem Lkw von der Produktion im Bayerischen Wald bis nach Nördlingen. Am Mittwochvormittag wurde das Herzstück der Baupläne dann letztendlich eingesetzt. Vor Ort zeigt sich, dass beim Einbau Millimeterarbeit gefragt ist. Der Auftraggeber erklärt, was noch zu tun ist, und welche Vorteile die neue Konstruktion gegenüber der vorherigen Holzbrücke hat.

Gesperrt war die direkte Zufahrt von der Stadt zum Nördlinger Stiftungskrankenhaus seit dem 28. Juni. Kurz darauf wurde die Holzbrücke, die bereits seit 1982 im Einsatz war, abgerissen und Stück für Stück abgetragen. Über den Sommer entstand dann erst ein neues Widerlager, also ein Unterbau und Übergang zwischen Brücke und Erddamm. Wolfgang Wiedemann vom Tiefbauamt Nördlingen ist an diesem kalten Mittwochmorgen vor Ort. Er ist für das Projekt zuständig, spricht, kurz bevor die Brücke eingehoben wird, mit den Mitarbeitern. "Gestern Nacht ist sie angekommen", sagt er im Gespräch und zeigt auf die massive Stahlkonstruktion, "fast so, als hätte man sie online bestellt." Neben der Brücke steht bereits der Kran, der die Konstruktion anheben soll.

