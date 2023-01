Nördlingen

vor 16 Min.

Neue Wohnungen in der Altstadt: So könnten Parkplätze entstehen

So stellt sich Architekt Rainer Wilhelm aus Gempfing die Umgestaltung des ehemaligen Dehler-Brauerei-Geländes vor.

Plus Wo sollen Altstadtbewohner parken? Immer wieder sorgt diese Frage für Diskussionen. Ein Architekt stellt vor, wie dieses Problem in der Turmgasse gelöst werden könnte.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Wer die grüne Wiese erhalten will, der muss auf bereits versiegelten Flächen Wohnraum schaffen. In der Nördlinger Altstadt wurden schon einige ehemalige Geschäftshäuser zu Wohnungen umgebaut. Immer wieder gibt es dabei ein Problem: wohin mit den Autos der Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter? Auch im Fall der ehemaligen Dehler-Brauerei an der Ecke Turm- beziehungsweise Hallgasse stellte sich jetzt diese Frage. Doch dieses Mal ging die Stadt einen anderen Weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen