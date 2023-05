Nördlingen

18:40 Uhr

Neuer CT und Herzkathetermessplatz am Nördlinger Stift

Plus Ein neuer Computertomograf ist am Donnerstag im Nördlinger Stiftungskrankenhaus in Betrieb genommen worden. Doch an der Klinik sind noch weitere Anschaffungen geplant.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Am Nördlinger Stiftungskrankenhaus ist am Donnerstag ein neuer Computertomograf (CT) in Betrieb genommen worden. Das bisherige Gerät war mittlerweile in die Jahre gekommen und hat nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen. Doch das ist nicht das Einzige, was sich am Stift tut.

Der Ärztliche Direktor, Professor Dr. Bernhard Kuch, und der Vorstandsvorsitzende des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU), Jürgen Busse, stellten im Rahmen eines Pressegespräches mit unserer Redaktion die Neuanschaffung vor. Laut Kuch wurde der CT mit Mitteln aus dem Krankenhauszukunftsfonds des Bundes finanziert, bei dem der Digitalisierung des Gesundheitswesens eine große Bedeutung zukomme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen