Neues Buch von Hans-Helmut Mährle: nicht nur konsensfähiges Gedankengut

Plus Der Autor Hans-Helmut Mährle hat sein siebtes Buch veröffentlicht - diesmal ohne Mundart-Teil.

"Nein danke, ich bin kein Fan" heißt das siebte Buch von Hans-Helmut Mährle, der mit Mundartgedichten (und Leserbriefen) im Leseprogramm der Rieser fest verankert ist. Im Dezember 2017 wurde sein sechstes Buch in den Rieser Nachrichten besprochen. Jetzt, nach seinem 85. Geburtstag, präsentiert Mährle weitere Episoden aus seinem Leben sowie Gedanken zum Sport, zur Politik und zum Leben auf der Erde ganz allgemein. Ein Mundart-Teil fehlt dieses Mal.