Nördlingen

vor 37 Min.

Nördlinger Kinderärzte erhalten nicht genügend Biontech-Impfstoff

Beim Nördlinger Kinderarzt Dr. Detlef Grunert fragen viele Patienten wegen einer Impfung an. Wegen Lieferproblemen hat er diese Woche nur ein Fläschchen (sechs Dosen) erhalten.

Plus Ein Nördlinger Kinderarzt spricht von einer "Katastrophe" bei der Impfstoffbeschaffung und übt Kritik an den Verantwortlichen in der Politik.

Von Matthias Link

In Nördlingen könnte deutlich mehr geimpft werden, wenn mehr Biontech-Impfstoff geliefert würde. Kinderärzte und Gynäkologen berichten von einer großen Nachfrage nach Impfterminen, die sie aber nicht bedienen können, weil nicht genügend Biontech-Impfstoff zur Verfügung steht. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diesen aber für unter 30-Jährige und Schwangere ausschließlich. Das stellt einige Ärzte im Ries vor Probleme.

