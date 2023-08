Nördlinger Komponist Helmut Scheck feiert 85. Geburtstag

Der ehemalige Lehrer schaffte das unbeliebte Notensingen in der Klasse ab. Später komponierte er, darunter waren Kinderopern. Der vielseitige Musiker wird 85 Jahre alt.

Die Schülerinnen und Schüler der „Oberrealschule mit Gymnasium Nördlingen“ wie die damals noch am Weinmarkt gelegene Schule hieß, erlebten etwa ab dem Beginn der 60er-Jahre, wie sich das Lehrerkollegium im Laufe dieser Zeit nach den Kriegsjahren ständig verjüngte und sich zugleich die Schulräume auf weitere in der Stadt gelegene Häuser verteilten. Jüngere Lehrerinnen und Lehrer veränderten die Atmosphäre des noch von der Anrede „Herr oder Frau Professor“ bestimmten Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Da hinein passte ein junger Musiklehrer, der das unzeitgemäße und unbeliebte Notensingen vor der Klasse bald abschaffte und mit neueren musikalischen Darstellungsformen die Schüler zu begeistern versuchte.

Gut 25 Jahre alt war Helmut Scheck, als er mit Kollegin Elfriede Hartmann im Evangelischen Gemeindehaus die Kinderoper „Der Igel als Bräutigam“ von Cesar Bresgen inszenierte, mit vielen solistischen Darstellern, Chorsängern und einem tüchtigen Schulorchester. Das war vor 60 Jahren. Am kommenden Montag, am 28. August, kann Helmut Scheck seinen 85. Geburtstag feiern. Eine neue Zeit musikalischer Schulveranstaltungen hatte begonnen, vor allem auch als er begann, selbst Kinderopern zu komponieren und Kollegen wie Hans Fischer als Texter zu gewinnen.

Scheck schreibt eine Hymne für das Stadtjubiläum 1100 Jahre Nördlingen

Da kam es ihm zugute, dass er bereits bei seinem Studium an der Musikhochschule München bei Vorbildern wie Cesar Bresgen oder Carl Orff Kompositionsunterricht erfahren hatte, aber nicht nur für Schulliteratur, sondern für allgemeine kompositorische Werke. Deshalb war er prädestiniert für die Forschung an den Werken Antonio Rosettis und gab dabei auch an Fürst Moritz zu Oettingen-Wallerstein den Anstoß zur Gründung der Rosetti-Gesellschaft. Er schrieb also nicht nur Noten für die Schule und eine Jubiläumshymne für das 1100. Stadtjubiläum Nördlingens, sondern zahlreiche Werke für verschiedenste Instrumentalisten und Orchester.

Vor allem kreierte er auch Hunderte von Chorliedern, die er als Chorleiter in seine Chöre einbrachte, und die heute noch bei verschiedenen Musikverlagen bestellbar sind, vor allem beim Augsburger Verlag Anton Böhm und Sohn, und die ihm auch Komponistenpreise einbrachten. Beispiele seiner Kompositionen waren zuletzt und sind auch bei der nächsten Orgelmusik zur Marktzeit in Nördlingen, am Samstag, 26. August, um 12 Uhr in der Georgskirche, zu hören von seiner ehemaligen Kollegin, Irmlinde Hornung mit ihrem Bruder Ludwig, für Orgel, Violine und Horn.

