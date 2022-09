Das war bei der langen Nacht der Feuerwehr geboten

In den Nördlinger Spitalhof kamen rund 400 Besucher, einige durften sogar selbst üben. In Oettingen war eine Feuershow Höhepunkt des Abends.

An der Aktion "Lange Nacht der Feuerwehr" haben sich am Samstag im Ries auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen und Oettingen beteiligt. Das Motto lautete "Helfen ist Trumpf! Tag und Nacht!", die Aktion wurde vom Landesfeuerwehrverband Bayern initiiert. In Nördlingen trotzten rund 400 Besucherinnen und Besucher dem teils regnerischen Wetter und kamen in den Spitalhof.

Dort konnten sie die neue Übungsebene besichtigen. Sie sei eben fertig geworden, sagte Matthias Bosch, Ausbildungsleiter beim Ausbilderteam Inspektion Ries. Mit einer normalen Haustür, einer Brechtüre und einem Garagentor ausgestattet, würden darin Situationen simuliert, die der Feuerwehr häufig begegneten. Sein Stellvertreter Daniel Uhl erklärte, geübt werde der Einstieg mit einer Leiter in den ersten Stock, das Durchbrechen einer Garagen- oder einer Labortür und das Aufbrechen von Außentüren. Um einen Verletzten wie auch den Brandherd bei einer hohen Rauchentwicklung zu erkennen, gehöre neben den Atemschutzmasken auch eine Wärmebildkamera zur Ausrüstung, so Uhl. Doch vorbeugender Brandschutz sei das Beste, deshalb begrüße er die Installation von Feuermeldern.

Derzeit 80 Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen

Er berate jeden gerne, der sich bei ihm mit Interesse an der Feuerwehr melde, sagte Stadtbrandmeister Andreas Tegeler. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen zählt derzeit 80 Aktive, bei der Jugendfeuerwehr sind vier Buben und zwei Mädchen dabei. Den Reiz zum Mitmachen sieht Tegeler in der Kameradschaft, dem Umgang mit der Technik und dem Interesse daran, Menschen zu helfen.

Mit einer Vorführung der Jugendfeuerwehr begannen am Abend die von Tegeler informativ moderierten Schauübungen. Bei einem simulierten Löscheinsatz wurde ein Rückschlagventil, "Systemtrenner" genannt, am Hydranten eingesetzt. Dadurch werde das verwendete Trinkwasser vor Verunreinigungen geschützt, erklärte Maschinist Ronald König. In der nächsten Vorführung wurde gezeigt, wie Feuerlöscher gegen kleinere Brände eingesetzt werden können, was die Besucher sogar üben durften. Tegeler erklärte dazu, warum brennendes Öl nicht mit Wasser gelöscht werden sollte und weshalb eine überhitzte Spraydose explodiert. Die Schauübungen endeten mit einem Einsatz mit dem BRK, für den ein Autounfall nachgestellt wurde.

Eine Feuershow war in Oettingen der Höhepunkt bei der Langen Nacht der Feuerwehren. Foto: Daniel Härtle

In Oettingen gab es laut Kommandant Daniel Härtle hautnahe Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr mit Fahrzeugshow und Ausstellung eines Einsatzszenarios. Es konnten Fahrzeuge und Geräte begutachtet werden, ein Verkehrsunfall wurde dargestellt und auch ein Rundgang durch das Gerätehaus war möglich. Natürlich seien auch die kleinsten Besucher voll auf ihre Kosten gekommen, berichtet Härtle. Sie konnten sich in der Hüpfburg austoben, an der Löschwand durften sie selbst löschen und beim Schlauchkegeln konnten sie sogar kleine Preise gewinnen.

Stimmungsvoll sei es bei Einbruch der Dunkelheit geworden, so der Kommandant: Viele Lichtquellen ließen die Feuerwache außergewöhnlich erstrahlen. Höhepunkt des Abends sei die Feuershow gewesen. (mit AZ)