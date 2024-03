Nördlingen/Oettingen

vor 31 Min.

Einbrüche in Nördlingen und Oettingen: Betreiber erhöhen die Sicherheit

Plus Unbekannte brechen am Wochenende in das "Super Emma" in Oettingen und das Eichendorffstüble in Nördlingen ein. Die Polizei prüft Zusammenhänge und wertet Spuren aus.

Von Verena Wengert

Bei den Betroffenen herrscht Ernüchterung, Frust und ein beklemmendes Gefühl, nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag in Oettingen und in der Nacht auf Sonntag in Nördlingen Einbrüche verübt worden sind. Spuren wurden gesichert, die Polizei ermittelt. In Oettingen drangen bislang unbekannte Täter laut Eigentümer über eine Glasfront in den neuen Stadtladen "Super Emma" ein, auch ins Nördlinger Eichendorffstüble verschaffte sich jemand über das Fenster Zutritt. In beiden Fällen wurde Bargeld gestohlen. Weil im Oettinger Stadtladen ein modernes, automatisches Kassensystem verbaut wurde, beträgt der Sachschaden rund 20.000 Euro. Die Eigentümer der Läden nehmen die Vorfälle nicht einfach so hin. Beide handeln, wie sie im Gespräch mit der Redaktion berichten und verschärfen die Sicherheitsmaßnahmen.

Arnold Hanschek betreibt das Eichendorffstüble in Nördlingen seit gut 35 Jahren. "Es war noch nie irgendwas", sagt er. Deshalb hatte er bisher auch kein Überwachungssystem. Immerhin liege die Gaststätte an der Straße. "Man denkt ja an so etwas gar nicht", meint Hanschek und bezeichnet das Vorgehen als dreist. In der Nacht auf Sonntag habe er gegen 1.15 Uhr das Lokal zugesperrt. Die bislang unbekannte Person habe das Fenster aufgehebelt und dabei kaum Spuren hinterlassen, weshalb der Wirt vermutet, dass es sich um einen Profi gehandelt haben könnte.

