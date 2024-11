Zwei Autos in Nördlingen von Unbekannten zerkratzt

Ein geparktes Auto ist zwischen Dienstag, 26. November, 18.30 Uhr und Mittwoch, 27. November, 14 Uhr, in Nördlingen, Bei den Kornschrannen an der linken hinteren Tür durch einen unbekannten Täter verkratzt worden. Der Täter oder die Täterin brachte laut Polizeibericht mit einem spitzen Gegenstand einen etwa 40 Zentimeter langen Kratzer an. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Zudem wurde in Nördlingen in der Kerschensteiner Straße zwischen Dienstag, 26. November, 16 Uhr und Donnerstag, 28. November, 9.30 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt, indem an der Fahrertür ein etwa 60 Zentimeter langer Kratzer angebracht wurde. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 1200.

Ein Vorfall, bei dem ein Reifen beschädigt wurde, ereignete sich nach Polizeiangaben zudem am Donnerstag in Oettingen. Zwischen 5.50 Uhr und 9 Uhr wurde im Fürfällmühlweg auf einem Firmenparkplatz an einem Auto auf den linke Vorderreifen mit einem spitzen Gegenstand seitlich eingestochen. Der Schaden an dem Geländewagen beträgt rund 1300 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 09081/29560 an die Polizei wenden. (AZ)