Nördlingen

vor 36 Min.

Olympia-Sieger Baumann bereitet einen Gute-Laune-Abend in Nördlingen

Plus Im Ochsenzwinger steigt Dieter Baumann aufs Laufband und zeigt sein launiges Kabarett-Programm. Doch dabei wird er manchmal auch ernst.

Von Anton Kutscherauer

Er ist legendär, Dieter Baumanns furioser 5000-Meter-Lauf von 1992 zu Olympia-Gold in Barcelona, in dem sich der damals 27-Jährige im Schlussspurt gegen die favorisieren Kenianer durchsetzte. Seit dem Ende seiner Karriere als Leistungssportler betätigt er sich nicht nur als Buchautor, sondern hat sich die Kabarett-Bühne als neues Wirkungsfeld ausgewählt. Mit seinem aktuellen Programm mit dem Titel „Dieter Baumann läuft halt (weil singen kann er nicht)“ gastierte er im Nördlinger Ochsenzwinger und bereitete den rund 150 Besuchern einen entspannten Gute-Laune-Abend. Dass der Programmtitel nicht nur eine Floskel ist, wird schnell deutlich.

Nach einem anfänglichen Wortgeplänkel mit seinem Staffelpartner vom samstäglichen Ries-Ipf-Halbmarathon, Nördlingens OB David Wittner, setzt Dieter Baumann das auf der Bühne installierte Laufband in Gang und beginnt loszutraben. Im lockeren Plauderton lässt er die Zuschauer in der Folge an den Gefühlen, Empfindungen und Eindrücken teilhaben, denen ein Langstreckenläufer bei einem „Ultra-Marathon“, also einem Lauf über mindestens 50 Kilometer ausgesetzt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen