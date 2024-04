45-Jähriger wird nach Diskobesuch in Nördlingen von Auto erfasst

Der Verletzte wird vom Fahrer des Unfallwagens ins Krankenhaus gebracht. Angaben zur Identität gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein 45-Jähriger ist am Ostersonntag gegen 6 Uhr morgens im Bereich des Kreisverkehrs vor der Wemdinger Unterführung in Nördlingen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf dem Weg von einer Disko nach Hause. Beim Überqueren der Straße soll der Mann leicht vom Auto erfasst worden sein. Der Mann am Steuer lieferte den Verletzten im Krankenhaus Nördlingen ab und verschwand anschließend, ohne Angaben zu seiner Identität zu machen, heißt es weiter. Die Polizei Nördlingen bittet deshalb um Hinweise zu der Tat und nimmt dieser unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)