Petition "Mission Bahnstation" an Kerstin Schreyer übergeben

Die Petition "Mission Bahnstation" wurde an die bayerische Verkehrsministerin übergeben. Es geht dabei um die Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl nach Nördlingen.

Ursprünglich sollte das Treffen, das der CSU-Landtagsabgeordnete Alfons Brandl (Herrieden) initiiert hat, vor Ort im Ministerium in München stattfinden. Corona-bedingt hat man sich kurzfristig auf eine Videokonferenz verständigt. An der Konferenz nahmen unter anderem der JU-Kreisvorsitzende im Landkreis Ansbach Valentin Huber (Dinkelsbühl), von Pro-Bahn Timm Kretschmar (Sachen bei Ansbach) und die Donau-Rieser Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer teil.

"Romantische Schiene" sei ein Gewinn für die Region

In seiner Begrüßung betonte Alfons Brandl, dass im Landkreis Ansbach der Wunsch nach einer Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl – Wilburgstetten bei der Bevölkerung und der Politik gleich groß sei. "Wir wollen diese Bahn so schnell wie möglich fahren lassen. Sie wird dann ein weiterer guter Baustein des Nahverkehrskonzeptes des Landkreises Ansbach sein. Wir wünschen uns eine zeitnahe Reaktivierung." Brandl verwies auf die positiven potentiellen Fahrgastzahlen sowie die langen Bemühungen, voranzukommen. Die notwendigen abschließenden Gutachten müssten rasch erarbeitet werden, um dann zügig zu starten.

Paul Hettler zeigte sich erfreut über die hohe Anzahl von Unterstützern der Petition in so kurzer Zeit. Es sei deutlich geworden, dass gerade auch bei jungen Menschen der Wunsch nach mehr Zugverkehr im ländlichen Raum vorhanden sei: "Wir gewinnen mit der 'Romantischen Schiene' viel für unsere Region. Auch wenn es im ersten Schritt um die Bahnstrecke Dombühl – Wilburgstetten gehen wird, wünschen wir uns eine Anbindung bis Nördlingen. So erreichen wir letztlich im Verbund mit der Strecke Nördlingen – Wassertrüdingen einen Ringschluss, der für Bahnreisende überaus attraktiv sein wird."

Freistaat unterstützt Verbindung von Dombühl nach Wilburgstetten

Nach der virtuellen Übergabe der Petition dankte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer für das große Engagement und das Interesse aus der Region. Der Freistaat unterstütze dieses Vorhaben aktuell für den Abschnitt Dombühl – Wilburgstetten. "Wir wollen Bahnen, dort, wo sie gewünscht und ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind. Wir haben daher schon lange über die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) eine Bestellgarantie abgegeben. Nun gilt es, sich mit dem Bund abzustimmen, die Finanzierung zu klären und die Bahn endgültig zu reaktivieren. Der nördliche Abschnitt ist dabei auf einem guten Weg." (AZ)