Photovoltaik auf den Dächern der Altstadt? Das schlägt OB Wittner vor

Plus Derzeit darf in der Nördlinger Altstadt nur dann eine Photovoltaikanlage auf einem Dach installiert werden, wenn sie nicht einsehbar ist. Das könnte sich ändern.

Hausbesitzer haben bei steigenden Energiekosten eigentlich die Nase vorn. Sie können schließlich im Gegensatz zu Mietern selbst entscheiden, wie sie heizen, dämmen und ob sie eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach montieren lassen. Doch das gilt nicht für alle Hausbesitzer: Wer in der Nördlinger Altstadt ein Eigenheim hat, ist den strengen Regeln des Denkmalschutzes und der Altstadtsatzung unterworfen. Noch.