Nach guten Erfahrungen in den letzten Jahren geht der Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ an der Wirtschaftsschule Nördlingen in die nächste Runde. Insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen konnten so mit eigenen Chromebooks ausgestattet werden. Organisatorisch und technisch wird der Pilotversuch umgesetzt von den Lehrkräften Hanna Geiger und Dominik Ehard. Unterstützt werden sie dabei von Sebastian Ströhl und Max Thren. Vor allem im neuen Kombifach Ökonomische Bildung und Digitale Bildung lernen die Schülerinnen und Schüler das Arbeiten mit Laptops und sind so bestens auf die Berufswelt vorbereitet. Die Chromebooks dienen als weiteres Lernwerkzeug, das Arbeiten mit Stift und Papier wird natürlich nicht ersetzt, beide Arbeitsweisen müssen sinnvoll miteinander kombiniert werden. Zudem ist ein medienkritischer Einsatz der Schule sehr wichtig.

Pilotversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaftsschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis