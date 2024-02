Nördlingen

12:33 Uhr

Polizisten finden Drogen bei 16-Jährigem in Nördlingen

Die Polizei hat bei einem 16-Jährigen in Nördlingen Drogen entdeckt.

Zwei Jugendliche halten sich an der Deininger Mauer in Nördlingen auf. Die Polizei stellt in ihrer Nähe Cannabis-Geruch fest und findet Haschisch.

Eine Polizeistreife hat in Nördlingen bei einem 16-Jährigen Haschisch gefunden. Zwei Jugendliche wurden nach Angaben der Polizei im Bereich an der Deininger Mauer kontrolliert, weil die Polizisten Cannabis-Geruch wahrnahmen. Die Drogen wurden sichergestellt. Der Jugendliche erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

