Poller fährt hoch als Fahrschulauto darüber fährt

Ein kurioser Verkehrsunfall ereignet sich in Nördlingen: Ein Fahrschulauto wird von einem hochfahrenden Poller beschädigt.

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in der Nördlinger Innenstadt in der Baldinger Straße ereignet. Der Wagen einer Fahrschule, besetzt mit einem Fahrlehrer und einer Fahrschülerin, befuhr laut Polizeiangaben um etwa 17.15 Uhr die Baldinger Straße in Fahrtrichtung Marktplatz.

Die beiden Poller zum Beginn des dortigen verkehrsberuhigten Bereichs waren in den Boden eingefahren und seien unglücklicherweise genau in dem Moment nach oben gefahren, als sich das Fahrzeug darüber befand. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)