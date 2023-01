Nördlingen

12:10 Uhr

Prozess nach Corona-Protesten in Nördlingen: Frau rannte gegen Polizeikette

Bei einem sogenanntem "Spaziergang" im Januar 2022 in Nördlingen kam es zu einer Auseinandersetzung von Protestierenden und der Polizei.

Plus Eine Frau geht bei einem sogenannten "Spaziergang" in Nördlingen mehrfach gegen Polizisten vor. Beim Prozess ein Jahr später droht ihr deswegen der Jobverlust.

Januar 2022: Zwei Mal in der Woche marschierten sogenannte "Spaziergänger" durch Nördlingen, wollten so ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen kundtun. Doch ein Vorfall am 14. Januar auf dem Döderlein-Gelände sorgte für Aufsehen: Eine Person beschuldigte die Polizei, einen Mann verletzt zu haben, dem Präsidium Schwaben Nord war davon nichts bekannt. Doch nun landet vor dem Nördlinger Amtsgericht ein Fall, der sich ebenfalls mit Ereignissen von diesem Abend beschäftigt – und den eine Frau bitter bereut.

