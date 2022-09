Nördlingen

Einige Eltern müssen für Unterricht an der Rieser Musikschule jetzt mehr zahlen

Die Rieser Musikschule ist in einer schwierigen finanziellen Situation und hat den sogenannten Auswärtigenzuschlag erhöht. Unser Bild zeigt Akkordeonlehrer Wladimir Dederer im Unterricht.

Plus Die Rieser Musikschule ist in einer schwierigen finanziellen Lage. Die Verantwortlichen bitten Kommunen um Unterstützung. Einige Bürgermeister lehnen aber einen Zuschuss ab.

Von Martina Bachmann

Einige Eltern im Ries haben in den vergangenen Tagen unangenehme Post bekommen. Absender war die Rieser Musikschule, der Betreff lautete: "Ihre Anmeldung für das Musikschuljahr 2022/23, Erhöhung des Auswärtigenzuschlags". Aus dem Schreiben geht hervor, dass diese Eltern künftig einen höheren Betrag für den Musikunterricht ihres Kindes bezahlen müssen. Nicht alle Mamas und Papas, deren Tochter oder Sohn an der Musikschule Stunden nimmt, haben diesen Brief erhalten. Und viele werden auch keinen mehr bekommen – aus einem einfachen Grund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

