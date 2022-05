Ronny Birzele organisiert seit 2009 den Stabenumzug

Plus Der Stabenumzug in Nördlingen wird nicht von der Stadt organisiert, sondern von einem Lehrer. Mit Ronny Birzele übernimmt diese Aufgabe einer mit Stallgeruch.

Der Stabenumzug hatte lange eine besondere Faustregel: "Nur Nördlinger Kinder", galt es. Während Kinder aus dem eingemeindeten Herkheim also in den 70er-Jahren bereits mitlaufen durften, waren einen Steinwurf weiter die Reimlinger noch zum Zuschauen verdammt. Dort wurde 1968 Ronny Birzele geboren. Mitlaufen durfte er schließlich trotzdem; für den achtjährigen Ronny war die Knabenkapelle Nördlingen die "Eintrittskarte" zu seinem ersten Stabenfest. Der heutige Mittelschullehrer organisiert seit 2009 selbst den Stabenumzug, als gebürtiger Rieser füllt er diese Rolle mit Stolz und Leidenschaft aus – auch wenn nicht immer als glattlief.