Unfallflucht auf dem Großparkplatz in Nördlingen

In Nördlingen ist am Freitag ein schwarzer Nissan auf einem Parkplatz angefahren worden. In der Lerchenstraße wurde das Fahrzeug auf dem Großparkplatz zwischen 8 Uhr und 9 Uhr hinten angefahren. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne den Vorfall zu melden. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 0908129560 entgegen. (AZ)

