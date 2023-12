Sexuelle Nötigung auf BigBikeMeet-Festival? Gesuchter meldet sich

Im August soll es beim BigBikeMeet-Festival in Nördlingen einen Vorfall von sexueller Nötigung gegeben haben. Der Verdächtige meldete sich nach einer Fahndung bei der Polizei.

Im Fall einer mutmaßlichen sexuellen Nötigung auf dem BigBikeMeet-Festival in Nördlingen hat die Polizei den Verdächtigen ermittelt. Demnach meldete sich der Mann selbstständig bei der Polizei, nachdem mit einem Foto nach ihm gefahndet worden war.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hatte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch, 6. Dezember, eine öffentliche Fahndung nach einem jungen Mann herausgegeben. Laut der Mitteilung der Polizei sei es nach aktuellem Ermittlungsstand auf einem Festival Am Flugplatz zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer 15-Jährigen durch den Mann gekommen.

Fahndung nach Mann wegen Vorfall auf Nördlinger Festival

Folgendes soll sich den Angaben nach am 26. August 2023 zugetragen haben: Gegen 19 Uhr habe sich der bislang unbekannte Tatverdächtige offenbar Zutritt zu der Duschkabine der 15-Jährigen verschafft und sei sie auf sexuelle Weise angegangen. Eine Zeugin habe die Hilferufe der 15-Jährigen bemerkt und sei ihr zu Hilfe gekommen. Der bis dahin unbekannte Tatverdächtige habe daraufhin von der Jugendlichen abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. (AZ)