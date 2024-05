Nördlingen

Sigmund Böckh ist tot: Er engagierte sich nicht nur in der Politik

Plus Über 20 Jahre lang saß Sigmund Böckh im Stadtrat. Nach seinem Studium in München war der Mediziner ins Ries gekommen. Vergangene Woche starben er und sein Bruder.

Von Bernd Schied

Die Stadt Nördlingen trauert um Dr. Sigmund Böckh. Der 1942 in Magdeburg geborene frühere Arzt verstarb in der vergangenen Woche nach langer, schwerer Krankheit. Seine Kindheit und Jugend hatte er in Nördlingen verbracht. Bis 1970 studierte er Medizin in München, bevor es ihn ins Ries verschlug, wo er bis 1974 als Assistenzarzt am Stiftungskrankenhaus tätig war. 1982 ließ er sich in Nördlingen als Facharzt für Innere Medizin nieder. Doch auch in anderen Bereichen war Böckh tätig.

Neben seinem Beruf engagierte sich Dr. Böckh auch in einem politischen Ehrenamt: Von 1984 bis 2008 saß er für die CSU vier Perioden im Nördlinger Stadtrat, was seine Anerkennung und Beliebtheit innerhalb der Bürgerschaft zum Ausdruck brachte.

