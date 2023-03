Nördlingen

vor 33 Min.

So wird das neue Nördlinger Hallenbad beheizt

Plus Eigentlich sollte ein externer Anbieter das neue Bad samt Sauna mit Wärme versorgen. Jetzt geht die Stadt einen anderen Weg und setzt auf Hackschnitzel.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Zu Beginn der Hallenbad-Saison gab es in Bopfingen Ärger: Das Bad wird mit Gas betrieben, die Wassertemperatur wurde abgesenkt, um eben jenes zu sparen. In Nördlingen dagegen gab es auch weiterhin einen Warmbadetag. Denn das alte Hallenbad wird mit einer Hackschnitzelanlage beheizt. Und genau diese Anlage in der Oskar-Mayer-Straße soll nun auch das neue Bad im Rieser Sportpark mit Wärme versorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen