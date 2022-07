Söder: Freistaat zahlt 50 Prozent für neues Geopark-Infozentrum

Im Landkreis Donau-Ries soll ein Geopark-Besucherzentrum entstehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt bei seinem Nördlingen-Besuch finanzielle Mittel zu.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder besucht am Montag die Stadt Nördlingen. Dort findet in der Alten Bastei die offizielle Übergabe der Urkunde "Unesco Global Geopark" statt. Während seiner Ansprache sagte Söder einen 50-prozentigen Zuschuss für ein neues Geopark Infozentrum vor. Landrat Stefan Rößle will dieses Projekt vorantreiben.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

