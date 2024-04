Stichflamme: Frau gießt Ethanol in brennenden Ofen

Eine Frau möchte einen Ofen nachfüllen, wird aber dadurch verletzt und löst einen Feuerwehreinsatz aus.

Eine 39-Jährige hat sich am Montag gegen 22.20 Uhr in Nördlingen verletzt. Die Frau füllte laut Polizeibericht Ethanol in einen bereits brennenden Ethanol-Ofen. Hierbei entstand eine Stichflamme, welche auf einen Teppich übergriff und so den Fuß der 39-Jährigen verletzte. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nördlingen am Einsatzort eintrafen, war der brennende Teppich bereits gelöscht. Die Brandwunde der Frau wurde im Krankenhaus Nördlingen versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)