Streit auf dem Feldweg: Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Ein Autofahrer fährt in Nördlingen in eine gesperrte Straße - ein anderer fährt ihm nach und bremst ihn aus. Es kommt zu einer Auseinandersetzung.

Zu einem Streit ist es auf einem Feldweg in Nördlingen am Mittwochnachmittag zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ein 73-jähriger Autofahrer war auf der Schwallmühlstraße unterwegs, die durch ein Einfahrverbot ausgeschildert war. Ein 62-jähriger Fahrer sah dies und fuhr dem 73-Jährigen hinterher. Hierbei zeigte er durch diverse Gestiken seinen Unmut über dessen Verhalten und hupte seinen Vordermann mehrfach an.

Am Ende einer 30er-Zone überholte er den 73-Jährigen schließlich und bremste diesen so aus, dass der 73-Jährige eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Anschluss stieg der 62-Jährige aus seinem Wagen und beleidigte den 73-Jährigen. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt. Was der 62-Jährige wohl über seinen Unmut über das Verhalten des 73-Jährigen nicht bedacht hatte, war das dieser laut Polizei ein berechtigtes Interesse hatte, den gesperrten Bereich zu befahren. (AZ)

