Streit zwischen zwei Personen eskaliert: Mann wird im Krankenhaus behandelt

Ein Mann fällt am Dienstagmorgen in Nördlingen mit Gesichtsverletzungen auf. Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagmorgen in der Augsburger Straße ausgeartet, wie die Polizei berichtet. Warum es dazu kam, müsse noch geklärt werden. Das Opfer, ein 33-Jähriger, war aufgrund seiner deutlichen Gesichtsverletzungen mehreren Personen am gleichen Morgen in der Stadt aufgefallen. Es wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt.

Hierbei kamen laut Polizeibericht erste Details ans Tageslicht, die Tat ereignete sich wohl zwischen 2 und 4 Uhr, der Täter soll ein Bekannter des Mannes sein. Zur Behandlung der geschwollenen Gesichtshälfte mit Hämatom am Auge kam der 33-Jährige mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, heißt es. (AZ)

